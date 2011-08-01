Кірєєв задовольнив одне клопотання Тимошенко

Суд задовольнив клопотання екс-прем’єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО про залучення Юрія СУХОВА до її справи як захисника.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення суддя Печерського районного суду міста Києва Родіон КІРЄЄВ ухвалив на місці.

Наразі Ю.СУХОВ зайняв місце біля Ю.ТИМОШЕНКО у залі суду.

Як повідомлялося, Ю.СУХОВ був Урядовим уповноваженим з питань антикорупційної політики за часів уряду Ю.ТИМОШЕНКО.