Тимошенко каже, що Кірєєв б'є всі рекорди

У засіданні Печерського райсуду Києва у «газовій справі» екс-прем’єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО оголошено перерву до 11.20 для розгляду клопотання про відвід судді Родіону КІРЄЄВУ.

Як передає кореспондент УНІАН, клопотання про відвід судді заявив новий захисник Ю.ТИМОШЕНКО Юрій СУХОВ.

Адвокат подав клопотання через те, що суддя відмовився надати йому два місяці на ознайомлення з матеріалами кримінальної справи.

Крім того, Ю.ТИМОШЕНКО наголосила, що суддя Р.КІРЄЄВ, відмовляючи адвокатам у наданні необхідного часу на ознайомлення зі справою, «б’є всі рекорди».

Ю.ТИМОШЕНКО нагадала, що її попереднім захисникам надавали хоча б декілька днів на ознайомлення з матеріалами справи, а Ю.СУХОВУ не надали навіть хвилини.

«Якщо ви зараз продовжите допит свідків і не оголосите перерву, то мій захисник займе місце в залі і буде спостерігати за цим всім, як глядач, оскільки він не готовий до здійснення своїх функцій», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.