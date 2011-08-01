Прокурор Фролова прийшла у суд з зачіскою а-ля Тимошенко

Представник державного обвинувачення, прокурор Лілія ФРОЛОВА сьогодні прийшла на судове засідання з розгляду кримінальної справи проти Юлії ТИМОШЕНКО із зачіскою, як у екс-прем’єр-міністра.

Як передає кореспондент УНІАН, коли журналісти поцікавилися у Л.ФРОЛОВОЇ, чи не зробила вона цю зачіску на честь Ю.ТИМОШЕНКО, прокурор відповіла: «Чому? Це на мою честь».

Тим часом Ю.ТИМОШЕНКО на запитання журналістів, як вона сприйняла таку зачіску у прокурора Л.ФРОЛОВОЇ, припустила, що це, мабуть, така піар-політика Адміністрації Президента. «В них усе до сьогодення виходило «вдало», в тому числі і розслідування «Української правди» про те, що вказівки свідкам пишуться з комп’ютерів Адміністрації Президента. Я думаю, що з цим піар-заходом вони приблизно так само попали», - зазначила екс-прем’єр.