Єхануров розповів, як Тимошенко «нагинала» міністрів

Колишній міністр оборони Юрій ЄХАНУРОВ заявляє, що екс-прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО підписала у 2009 році «газові» директиви Кабінету міністрів без належної підтримки їх міністрами.

Як передає кореспондент УНІАН, про Ю.ЄХАНУРОВ сказав сьогодні під час допиту на судовому засіданні з розгляду кримінальної справи проти Ю.ТИМОШЕНКО щодо газових угод 2009 року.

«Директиви спочатку були підписані, а потім членів уряду «нагинали», щоб їх підтримали», - сказав Ю.ЄХАНУРОВ.

За його словами, для ухвалення директив уряду на засіданні 19 січня 2009 року не вистачило голосів, тому питання про затвердження директив було знято з обговорення.

Водночас коли Ю.ТИМОШЕНКО сьогодні на засіданні суду попросила Ю.ЄХАНУРОВА уточнити, чи було в порядку денному того засідання уряду питання про затвердження директив, екс-міністр відповів позитивно. Проте, як випливало з оголошеного суддею Родіоном КІРЄЄВИМ порядку денного засідання уряду 19 січня, питання було сформульовано іншим чином і не містило слів «затвердження директив».

Ю.ЄХАНУРОВ продовжував наполягати на тому, що це засідання було скликано позачергово, і за змістом виступу тодішнього першого віце-прем’єр-міністра Олександра ТУРЧИНОВА уряд повинен був проголосувати саме за директиви Кабінету міністрів на проведення переговорів між НАК «Нафтогаз України» та російським ВАТ «Газпром».

«ТУРЧИНОВ за Вашою вказівкою хотів затвердити директиви, якими Україна повністю здала свої інтереси за ініціативою уряду, але це Вам не вдалося. Директиви не змогли бути прийняті», - зазначив екс-міністр.

Ю.ТИМОШЕНКО у своїх запитаннях до Ю.ЄХАНУРОВА наполягала на тому, що саме за часів його прем’єрства у 2006 році на внутрішньому газовому ринку України з’явився посередник – компанія «РосУкрЕнерго», внаслідок чого Україна втратила можливості закупати альтернативний азійський газ, а також здійснювати транзит газу з Туркменістану та Узбекистану.

Водночас кілька разів головуючий у справі суддя Р.КІРЄЄВ знімав питання Ю.ТИМОШЕНКО до свідка, як тільки в них використовувалися такі слова, як «тіньова структура», «корупційна структура» тощо. Екс-прем’єр розцінювала такі дії, як «дуже добру допомогу суду, коли треба захищати «РосУкрЕнерго». Суддя декілька разів просив Ю.ТИМОШЕНКО змінити формулювання питань через те, що в них міститься особиста оцінка Ю.ТИМОШЕНКО.

«Я не знаю, як поставити питання так, щоб вам сподобалося», - зазначила Ю.ТИМОШЕНКО, коли суддя вчергове попросив її переформулювати питання щодо причин виникнення на ринку компанії «РосУкрЕнерго» в Україні та її функцій.

Допит Ю.ЄХАНУРОВА триває вже понад дві години.