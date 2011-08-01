Єхануров відмовляється відповідати на запитання Тимошенко

Печерський районний суд Києва, який розглядає справу щодо газових контактів з Росією, вже понад три години допитує колишнього міністра оборони України Юрія ЄХАНУРОВА.

Як передає кореспондент УНІАН, тривалий час екс-прем’єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО ставить Ю.ЄХАНУРОВУ питання про діяльність компанії «РосУкрЕнерго».

Зокрема, Ю.ТИМОШЕНКО намагається з’ясувати, чому «РосУкрЕнерго» була введена на газовий ринок України, коли уряд очолював Ю.ЄХАНУРОВ, чому, перебуваючи на посаді прем’єр-міністра, він не забезпечив визначення ціни на газ на 2007 рік при підписанні угоди на 2006 рік, хоча ставка на транзит газу була зафіксована на 5 років.

У свою чергу, Ю.ЄХАНУРОВ зауважив, що всі запитання Ю.ТИМОШЕНКО ставить для того, щоб вони були висвітлені у засобах масової інформації.

«Всі запитання робляться для ЗМІ. Я не буду по п’ять разів відповідати на ці запитання», - заявив Ю.ЄХАНУРОВ.