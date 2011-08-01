Єханурова допитують чотири години

У Печерському районному суді Києва в судовому розгляді кримінальної справи проти екс-прем’єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО оголошено технічну перерву на 20 хвилин - до 15.40.

Як передає кореспондент УНІАН, головуючий у справі суддя Родіон КІРЄЄВ оголосив відповідне рішення на прохання захисника Ю.ТИМОШЕНКО Юрія СУХОВА.

Водночас допит колишнього міністра оборони Юрія ЄХАНУРОВА ще не завершено. Його допит триває вже чотири години, протягом двох з яких свої питання ставить екс-прем’єр Ю.ТИМОШЕНКО. Здебільшого питання стосуються умов підписання 4 січня 2006 року угоди про врегулювання газових відносин між НАК «Нафтогаз України», російським ВАТ «Газпром» та «РосУкрЕнерго».

Допит Ю.ЄХАНУРОВА буде продовжено після завершення технічної перерви.