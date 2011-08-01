В ОУН(д) сказали, що заважає поступу України

В Об’єднанні українських націоналістів (державників) вважають, що головною перешкодою у поступі України є відсутність національної єдності.

Про це член Центрального проводу ОУН(д) Олег ЦІБОРОВСЬКИЙ заявив сьогодні на прес-конференції в УНІАН, присвяченій результатам третього збору об’єднання, що відбувся у Києві 30 липня ц.р.

“Чому Україна, яка має великий інтелектуальний потенціал, мала розвинену промисловість і сільське господарство, багаті природні ресурси живе гірше, ніж інші держави Європи? Це неприродне явище. В чому тут причина? Вона одна - в тому, що в нашого народу, української нації, нема національної єдності, - запоруки всіх успіхів в економічному, соціальному, культурному розвитку”, - сказав О.ЦІБОРОВСЬКИЙ.

На його думку, єдності немає, бо Україна століттями перебувала під колоніальним тиском.

За словами О.ЦІБОРОВСЬКОГО, коли існує національна єдність, тоді політики ставлять суспільні інтереси вище за особисті, що забезпечує умови динамічного розвитку держави.

“Тому наша організація займається тим, щоб виховувати народ в дусі національного патріотизму. Це є поширення ідеології українського націоналізму. І друга основна справа, на яку спрямована наша діяльність, – досягнення національно-патріотичної єдності демократичних сил. Це друга серйозна перешкода, а вона залежить від першої, яка не дає нашому роду рухатися шляхом прогресу”, - наголосив О.ЦІБОРОВСЬКИЙ.

Інший член Центрального проводу ОУН(д) Сергій БРУНЬ наголосив на необхідності створення єдиного потужного координаційного центру та об’єднанні зусиль політичних партій та громадських організацій.

“Через брак єдності і прагнення кожного стати лідером політичні сили розбалансовані”, - сказав С.БРУНЬ.

Ще один член Центрального проводу ОУН(д) Віктор СВІТАЙЛО також повідомив, що делегати збору об’єднання дійшли згоди, що країні необхідний організований український націоналізм.

“Ключове слово в темі нашої прес-конференції – це організований український націоналізм. Тобто дуже важливо, щоб патріоти та інші громадяни, які відчувають відповідальність перед Україною, об’єднувались в організації. Адже і Тарас Шевченко був в організації, яке називалось Кирило-Мефодіївське товариство”, - зазначив В.СВІТАЙЛО.

Голова ОУН(д) Павло ДОРОЖИНСЬКИЙ наголосив, що задоволений збором організації та доповідями делегатів. Він повідомив, що у зборі брали учать делегати з різних регіонів України і 21 країни, в яких діють осередки ОУН(д) і де є українська діаспора. Загалом до Києва на збір організації приїхали 186 делегатів.

“Це засвідчує , що ми є живою, дієвою організацією. Такою, як були наші попередники за все існування ОУН більш як за 80 років”, - сказав голова об’єднання.

*** Громадсько-політична організація «Об’єднання українських націоналістів (державників)» була створена 2005 року.