Королевська каже, що Тігіпко лукавить

Уряд не чує людей і не бажає розглядати пропозиції, які вже напрацьовані малим і середнім бізнесом. Так народний депутат (фракція «БЮТ-Батьківщина»), голова Комітету Верховної Ради України з питань промислової і регуляторної політики і підприємництва Наталія КОРОЛЕВСЬКА прокоментувала УНІАН заяву віце-прем`єр-міністра Сергія ТІГІПКА про те, що підприємницьке співтовариство має активніше підключитися до розробки пропозицій з реформування відповідного законодавства.

На думку Н.КОРОЛЕВСЬКОЇ, С.ТІГІПКО лукавить, коли говорить про необхідність більш активної участі підприємців у законодавчій діяльності. «Уряд не чує людей і не бажає розглядати пропозиції, які вже напрацьовані малим і середнім бізнесом. Віце-прем`єру необхідно визнати, що чиновники виявилися не здібними до діалогу з людьми», - вважає Н.КОРОЛЕВСЬКА.

Голова парламентського комітету нагадала, що під час ухвалення Податкового кодексу в листопаді минулого року підприємцям довелося організувати Податковий майдан для того, щоб їхній голос було почуто псевдореформаторами з Кабміну. «Рада підприємців при Верховній Раді спільно з Комітетом з питань промислової і регуляторної політики і підприємництва підготувала пакет законопроектів, що одержав назву «Народна реформа». Його було підтримано на сотнях зустрічей з представниками малого і середнього бізнесу у всіх регіонах України. Незважаючи на те, що ці законопроекти були в установленому порядку зареєстровані в парламенті й передані до уряду, влада фактично проігнорувала думку людей справи», - заявила Н.КОРОЛЕВСЬКА.

Народний депутат також вважає, що не можна всі рішення у сфері економіки перекладати на плечі чиновників. «Підприємці України не тільки готові, вони активно пропонують свої варіанти рішень виходу з економічної кризи, покращення бізнес-климату, забезпечення наповнюваності бюджету. Ці пропозиції спрямовані на вдосконалення законодавства у сфері підприємництва, спрощення адміністрування податків, зменшення кількості регуляторних актів і в цілому дозволять стимулювати підприємницьку діяльність в Україні. Проте для впровадження всіх цих ініціатив в життя урядовцям необхідно перестати імітувати бурхливу реформаторську діяльність, і проводити безглузді піар-акції, а почати рівноправний діалог з людьми, в якому враховуватиметься думка обох сторін», - вважає Н.КОРОЛЕВСЬКА.

Політик повідомила, що нею спільно з підприємцями підготовлено другий пакет законопроектів «Народна реформа», який буде зареєстровано у Верховній Раді в серпні. При цьому частина законопроектів була внесена до парламенту в липні. Серед них – проекти законів про саморегульовані організації, про мораторій на підвищення цін і тарифів у ЖКГ, про зміни до законодавства «Про прожитковий мінімум», про добровільність участі в загальнообов`язковому державному соцстрахуванні, про зміни до Закону «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності».

«Ці законопроекти пройшли обговорення з бізнесменами-практиками, були підтримані людьми справи під час моїх зустрічей з підприємцями в регіонах. Всі наші пропозиції економічно обгрунтовані, а їх впровадження дозволить істотно поповнити Державний бюджет. Ми, як завжди, направимо їх до Кабінету міністрів і добиватимемося підтримки «народних законопроектів» у парламенті. Лише така взаємодія влади і народу допоможе підняти економіку України, покращити добробут її громадян», - заявила Н.КОРОЛЕВСЬКА.