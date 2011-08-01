Новий захисник Тимошенко не знає, чи зможе прийти наступного разу

Новий захисник екс-прем’єра Юлії ТИМОШЕНКО Юрій СУХОВ заявляє, що у четвер, 4 серпня, він бере участь в іншому судовому засіданні, і тому під загрозою його участь в засіданні у справі Ю.ТИМОШЕНКО.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ю.СУХОВ заявив сьогодні журналістам.

«У четвер я маю бути на іншому засіданні. На жаль, суддя навіть не спитав, чи в учасників процесу інші справи на цей день», - сказав він.

Ю.СУХОВ пояснив, що він бере участь в судовому засіданні у справі екс-голови Державної митної служби Анатолія МАКАРЕНКА. Зокрема, на 4 серпня на 09.00 заплановано зачитування обвинувального висновку у справі А.МАКАРЕНКА. «Я не знаю, як будуть відбуватися обидва засідання і як я буду брати участь в обох засіданнях», - сказав він, додавши, що одне засідання може бути перенесене.

Ю.СУХОВ також зауважив, що наступного судового засідання у справі Ю.ТИМОШЕНКО він знову проситиме суд надати йому додатковий час для ознайомлення з матеріалами справи. «Сьогодні я був статистом і не міг навіть нормально ставити запитання», - сказав захисник.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні суддя Печерського районного суду Києва, який розглядає справу проти Ю.ТИМОШЕНКО, оголосив перерву в засіданні до 10.00 4 серпня.

Перерву оголошено для надання новому захиснику Ю.ТИМОШЕНКО Юрію СУХОВУ часу на ознайомлення з матеріалами справи.

Водночас Ю.ТИМОШЕНКО та Ю.СУХОВ просили суд надати два місяці на ознайомлення зі справою.