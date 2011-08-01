Тимошенко: влада перенесла удар на адвокатів

Лідер партії "Батьківщина", екс-прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО заявляє, що влада чинить тиск на всіх захисників, які брали участь у судовому процесі щодо газових угод 2009 року.

Як повідомляється на сайті Ю.ТИМОШЕНКО, про це вона сказала журналістам після судового засідання.

"Ви знаєте, що зараз Микола СІРИЙ, якому також дали дві доби на ознайомлення зі справою, і який був вимушений піти з цього процесу, тому що він не може займатися профанацією і діяти нефахово, зараз проти нього почався терор. Зараз піднімають його дисертацію за 1991 рік і намагаються довести, що він займався плагіатом. Тобто йде прямий удар по кожному моєму захиснику. Причому удар з незаконним використанням силових структур", - підкреслила Ю.ТИМОШЕНКО.

Лідер партії "Батьківщина" також зазначила, що стосовно її захисника Миколи ТИТАРЕНКА Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури порушила дисциплінарне провадження з метою позбавлення адвокатського посвідчення. "Кожного адвоката намагаються залякати… І зараз Миколу Миколайовича ТИТАРЕНКА за те, що він не зміг ознайомитися зі справою внаслідок того, що йому суддя не дав часу, його зараз позбавляють адвокатського посвідчення", - додала вона.

Крім того, Ю.ТИМОШЕНКО повідомила, що позбавлення посвідчення загрожує і Олександру ПЛАХОТНЮКУ, і Миколі СІРОМУ. "Так само звернулися за позбавленням адвокатського посвідчення і по ПЛАХОТНЮКУ, і по Миколі Івановичу СІРОМУ", - зазначила вона.

"Тобто людей репресують, адвокатів репресують, їх примушують робити те, що вони не здатні робити, і за це їх дуже жорстоко карають – за те, що вони не поступають протизаконно", - резюмувала Ю.ТИМОШЕНКО.

Як повідомлялося, захисниками екс-прем`єра у судовому процесі були Сергій ВЛАСЕНКО, М.ТИТАРЕНКО, О.ПЛАХОТНЮК і М.СІРИЙ. Сьогодні суд задовольнив клопотання Ю.ТИМОШЕНКО про допуск до справи нового захисника – Юрія СУХОВА. При цьому суддя Родіон КІРЄЄВ дав адвокатові на ознайомлення з матеріалами справи такий само час, як і його попередникам – всього два дні.