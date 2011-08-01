Томенко: у Кірєєва мало часу

Заступник голови Верховної Ради України Микола ТОМЕНКО вважає, що судовий процес над екс-прем’єр-міністром України Юлією ТИМОШЕНКО коригується поза межами Печерського районного суду Києва.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку він висловив сьогодні у коментарі журналістам після засідання суду.

«Це навіть вже не політичний процес, а владний процес», - сказав він.

За словами М.ТОМЕНКА, судді Печерського райсуду Києва Родіону КІРЄЄВУ поставлені певні терміни, до яких він має зачитати вирок у справі Ю.ТИМОШЕНКО.

«Незважаючи ні на що, по написаному сценарію скидається на те, що суд має закінчитися до Дня Незалежності. І поки що суддя діє в цьому жорсткому форматі», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 1 серпня, сам Ю.ТИМОШЕНКО заявила, що її за вказівкою Президента Віктора ЯНУКОВИЧА планують арештувати до 24 серпня.