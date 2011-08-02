Шкіль каже, що справу про ДТП з його участю вже закрили

Народний депутат України Андрій ШКІЛЬ повідомив, що кримінальна справа щодо його участі в дорожньо-транспортній пригоді, яка сталася в травні, закрита ще в липні. Про це він сказав в інтерв’ю агентству УНІАН.

Він зазначив, що взагалі не було ніякої доцільності у відкритті цієї кримінальної справи, “але тут спрацював той чинник, що я є депутатом опозиційної фракції «БЮТ-Батьківщина» у Верховній Раді України”.

Він наголосив, що незабаром має відбутися суд щодо даної ДТП. Він зазначив, що на сьогодні є дані експертизи, “якими розвіюються всі дурниці, які звучали, в тому числі і щодо ніби мого перебування в стані алкогольного сп’яніння”.

Як повідомляв УНІАН, А.ШКІЛЬ ввечері 6 травня потрапив у ДТП у Києві.

Автомобіль Nissan Qashai, за кермом якого перебував народний депутат, рухався з проспекту Науки у напрямку вулиці Промислова та з невідомих причин виїхав на смугу зустрічного руху, де зіткнувся з автомобілем Volksvagen. 58-річний водій Volksvagen і двоє його пасажирів не постраждали.

За фактом ДТП слідчим відділом Голосіївського РУ ГУМВС України в м. Києві порушено кримінальну справу.