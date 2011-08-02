У канцелярії Кирила розробили план церковного заколоту в Україні?

Під час останнього Помісного Собору Української православної церкви Московського патріархату, відбулася невдала спроба заколоту, суть якої полягала в зміщенні митрополита Володимира промосковськими силами і возведенні на престол «єпископа Донецького і Маріупольського Іларіона».

Про це пише журнал «Фокус».За інформацією джерел видання, за день до Помісного собору до настоятеля Києво-Печерської лаври єпископа Павла зайшли Віктор Нусенкіс і Юрій Філатов, керівники групи «Донецьксталь», - найбільші спонсори Української православної церкви.

«Нусенкіс з Філатовим на блакитному оці запропонували Павлу місце митрополита Київського в обмін на підтримку їх позиції на Соборі. За планом, який вони озвучили Павлу, митрополитом спочатку повинен був стати єпископ Донецький і Маріупольський Іларіон, а потім, власне, сам Павло, бо він на 10 років молодше. Самого митрополита мали намір позбавити влади або переконати залишити свій пост за станом здоров`я», - розповіло «Фокусу» джерело в київській митрополії.

За словами джерела, на сміливу пропозицію високих гостей настоятель Києво-Печерської лаври відповів відмовою і в ризиковану інтригу вплутуватися не став. Натомість про розмову з Нусенкісом і Філатовим він розповів митрополитові Володимиру. Власне кажучи, вже на цьому етапі змова з відсторонення предстоятеля УПЦ провалився.

«І хоча сам Нусенкіс не захотів коментувати цю інформацію, швидше за все, це не кінець історії, а її початок. Адже, судячи з усього, за сміливими планами з усунення Володимира стоїть вище духовенство РПЦ, а можливо, і сам патріарх Кирило, який таким чином намагається повернути автономну українську церкву під свій прямий контроль», - йдеться в публікації «Фокусу».

Версію про те, що заколот який виник на соборі, був зрежисований в канцелярії Кирила, в Москві, на умовах анонімності «Фокусу» підтвердили й співробітники апарату Київської митрополії. Вони називають навіть автора плану, який намагалися реалізувати заколотники, - це заступник голови відділу зовнішніх церковних зв`язків РПЦ отець Микола (Балашов).

«Якщо це так, то санкцію на церковний бунт українським змовникам спустили з самого верху», - підсумовує тижневик.