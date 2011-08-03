Азаров про науку, насіння та елітну худобу

У вересні Кабінет міністрів проведе спеціальне засідання, присвячене розвитку аграрної науки.

Як передає кореспондент УНІАН, вчора про це заявив прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ під час поїздки до Вінницької області.

«У вересні на Кабінеті міністрів послухаємо роботу Академії аграрних наук, розглянемо ідеї, пов`язані з приватно-державним партнерством, що потрібно зробити, щоб нам мати своє насіння, свою елітну худобу. Був час, коли ми все це мали», - сказав М.АЗАРОВ. Він відзначив, що необхідно розробити відповідну державну програму.

Також прем`єр-міністр наголосив, що назріли питання реформування аграрної науки в Україні і аграрної освіти.