Тимошенко подякувала інтелігенції за підтримку

Лідер партії «Батьківщина», екс-прем’єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО висловила подяку "кожному, хто поставив свій підпис під зверненням проти політичних переслідувань".

"Цей документ - вияв громадянської відповідальності та мудрості. Ви виступили на захист не мене особисто, не Юрія ЛУЦЕНКА чи інших новітніх політв’язнів. Ви висловили рішучий протест проти зради національних інтересів, нищення основ демократії та свободи слова, торгівлі суверенітетом країни; підняли свій голос проти нехтування конституційними правами та свободами людини і громадянина", - підкреслила Ю.ТИМОШЕНКО, повідомляється на її сайті.

На думку Ю.ТИМОШЕНКО, "цвіт української нації вкотре чітко заявив владі, що людська совість не продається, що наш народ не можна залякати або змусити терпіти несправедливість".

Ю.ТИМОШЕНКО пишається тим, що Україна "має таких мудрих, сильних і відданих синів". Їхня підтримка надає лідеру партії "Батьківщина" сил та наснаги.

Як повідомлялося, минулого тижня провідні представники української інтелігенції висловили солідарність з Ю.ТИМОШЕНКО та іншими опозиціонерами, які "піддаються політико-кримінальному переслідуванню", й звернулися до влади з вимогою "закрити справи проти Юлії ТИМОШЕНКО, звільнити Юрія ЛУЦЕНКА та інших політв’язнів".

Гуманітарії закликають суспільство "не бути байдужим і поглянути на процес не крізь призму суду над ТИМОШЕНКО, а як на сумну українську перспективу, яка стосується і тих 12 мільйонів людей, які проголосували за неї в другому турі, і тих, хто голосував за іншого кандидата".

"Це не суд. І навіть не судилище. Це – фарс, в останньому акті якого мають ув’язнити Юлію ТИМОШЕНКО – і не як людину, а як опозицію, як наразі найпотужнішу фігуру, яка протистоїть режиму та його планам", - йдеться у зверненні інтелігенції.

Провідні письменники, поети, науковці, дипломати, музиканти та громадські діячі переконані, що «розправа над Ю.ТИМОШЕНКО відкриє шлях до сотень тисяч інших таких розправ, зокрема, над всіма політично неугодними режиму, над пенсіонерами і малим бізнесом, над активною молоддю, над усіма, хто проти сповзання країни до стану феодально-кримінальної олігархії та проти нищення української національної ідентичності".

Звернення підтримали: Юрій АНДРУХОВИЧ, Володимир БАЗИЛЕВСЬКИЙ, Ніна БІЧУЯ, Богдан ГОРИНЬ, Сергій ГРАБОВСЬКИЙ, Лариса ДЕНИСЕНКО, Анатолій ДІМАРОВ, Іван ДЗЮБА, Сергій ЖАДАН, Ірена КАРПА, Микола КНЯЖИЦЬКИЙ, Ігор ЛОСЄВ, Левко ЛУК’ЯНЕНКО, Юрій МУШКЕТИК, Ірен РОЗДОБУДЬКО, Дмитро ПАВЛИЧКО, Мирослав ПОПОВИЧ, Михайло РАТУШНИЙ, Микола РЯБЧУК, Володимир СЕРГІЙЧУК, Михайло СЛАБОШПИЦЬКИЙ, Валерій ШЕВЧУК, Василь ШКЛЯР, Юрій ЩЕРБАК, Олег ЧОРНОГУЗ.