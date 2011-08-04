Суд долучив до справи Тимошенко «прес-реліз Корнякової»

Суддя Печерського районного суду Києва Родіон КІРЄЄВ частково задовольнив клопотання екс-прем’єра Юлії ТИМОШЕНКО та її захисту про долучення до матеріалів кримінальної справи щодо газових угод 2009 року публікації Інтернет-видання «Українська правда» про втручання в судовий процес над Ю.ТИМОШЕНКО Адміністрації Президента.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення Р.КІРЄЄВ оголосив після розгляду клопотання, в якому Ю.ТИМОШЕНКО та її захист також наполягали на залученні журналістів як свідків у справі.

«Публікації «Української правди» є досить важливим документом, щоб зрозуміти сутність того, що відбувається навколо мене. Я також прошу суд обов’язково врахувати його при винесенні кінцевого рішення за результатами розгляду справи, а також залучити журналістів в якості свідків, які б давали покази», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Після ознайомлення з текстом клопотання представник державного обвинувачення, прокурор Олександр МИКИТЕНКО зазначив, що немає підстав для задоволення цього клопотання. «Стаття 275 КПК визначає, що до справи можуть бути залучені лише матеріали щодо підсудної і в межах пред’явленого обвинувачення. В даному випадку документи не стосуються вимог цієї статті. Питання журналістського розслідування відноситься до компетенції правоохоронних органів, тому підстав для задоволення клопотання немає», - сказав він.

Після обговорення суддя Р.КІРЄЄВ частково задовольнив клопотання, тобто залучив до справи публікації «УП», але у всіх інших вимогах (запрошення журналістів як свідків, дослідження доказів, врахування публікації при винесенні кінцевого рішення суду тощо) відмовлено, оскільки вони, на думку судді, заявлені передчасно.

Як повідомлялося, 28 липня «Українська правда» надрукувала матеріал, в якому стверджувалось, що Адміністрація Президента впливає на розгляд справи Ю.ТИМОШЕНКО. Як доказ наводився лист одного зі свідків у справі Ю.ТИМОШЕНКО - екс-заступника генпрокурора Тетяни КОРНЯКОВОЇ, що надійшов до редакції.

Так, до листа, який надійшов до редакції «Української правди» електронною поштою, був прикріплений Word-файл, в якому містилося спростування Т.КОРНЯКОВОЇ. У ньому говорилося, що в матеріалі «Ще один свідок звинувачення став на бік Тимошенко» видання нібито спотворило її висловлювання.

Журналісти зацікавилися походженням цього прес-релізу і встановили, що створений він на комп`ютері, який відноситься до закладу, що ховається за абревіатурою STPU. STPU - це Адміністрація Президента України, звідки, зокрема, приходять листи за підписом керівника Головного управління доступу до публічної інформації Адміністрації Президента Дениса ІВАНЕСКА.

«Виходить, що прес-реліз Т.КОРНЯКОВОЇ про те, що вона у своїх показаннях викрила Ю.ТИМОШЕНКО, був підготовлений на комп`ютері Адміністрації Президента», - повідомляє «Українська правда».

Після цього Адміністрація Президента України рішуче відкинула звинувачення у втручанні в судовий процес над Ю.ТИМОШЕНКО та у впливі на його учасників.