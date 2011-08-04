Голова Донецької облради розказав про особисті стосунки із сином Януковича

Новий голова Донецької обласної ради Андрій ФЕДОРУК запевнив, що його особисті гарні стосунки із сином Президента України Олександром ЯНУКОВИЧЕМ не вплинуть на політичне життя в регіоні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це А.ФЕДОРУК сказав сьогодні на своїй першій прес-конференції після обрання головою облради.

А.ФЕДОРУК підтвердив, що до приходу в облраду працював в одній корпорації («МАКО») з О.ЯНУКОВИЧЕМ, але наголосив, що при переході в облраду жодних бізнес-контактів з ним не підтримував.

«Що стосується моєї попередньої роботи, я думаю, що всім вже видно, що за час моєї роботи на посаді заступника голови будь-яких ділових контактів чи бізнес-інтересів своєї колишньої корпорації, там, де я працював, я не підтримував. Тобто, зобов`язань ні фінансового плану, жодних інших бізнес-інтересів у мене з ними немає», - сказав А.ФЕДОРУК.

За словами голови облради, він підтримує відносини з О.ЯНУКОВИЧЕМ.

«Відносно особистих інтересів – так, ми з ним підтримуємо людські відносини. Коли є час, тоді проводимо зустрічі, але по телефону спілкуємося дуже рідко», - відзначив А.ФЕДОРУК.

«Я думаю, що надалі якісь особисті стосунки на політичне життя регіону і роботу обласної ради не вплинуть, і заважати не будуть», - додав він.

О.ЯНУКОВИЧ є президентом будівельної корпорації «МАКО».

Як повідомляв УНІАН, сьогодні член фракції Партії регіонів А.ФЕДОРУК, який раніше обіймав посаду виконувача обов`язків голови Донецької обласної ради, був обраний головою ради.

Його кандидатура була єдиною, винесеною на голосування.