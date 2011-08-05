Захист Тимошенко отримав козирі з Росії

Сторона захисту екс-прем’єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО подаватиме клопотання про залучення до матеріалів кримінальної справи документів з Російської Федерації, які спростовують заяви представників Генеральної прокуратури України про застосування корупційних схем в діяльності корпорації «Єдині енергетичні системи України» (ЄЕСУ) під час співробітництва з Міністерством оборони Російської Федерації.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні журналістам заявив народний депутат Сергій ВЛАСЕНКО.

Він нагадав, що вчора за клопотанням Генпрокуратури до матеріалів кримінальної справи проти Ю.ТИМОШЕНКО було долучено вирок суду, винесений генералу російської армії Григорію ОЛІЙНИКУ. Відповідно до цього вироку, генерал був засуджений за перевищення службових повноважень при реалізації контракту між Міноборони РФ та корпорацією «Єдині енергетичні системи України», яку у дев’яностих роках минулого століття очолювала Ю.ТИМОШЕНКО.

«Ми сьогодні отримали текст постанови президії Верховного суду Російської Федерації… І в ньому записано, що вирок Московського гарнізонного суду від 29 квітня 2002 року скасовано і провадження зупинено на підставі статті 24 КПК Російської Федерації. І все це за відсутністю складу злочину», - сказав С.ВЛАСЕНКО.

Таким чином, за його словами, жодних злочинів Г.ОЛІЙНИК не вчиняв.

Крім того, за словами С.ВЛАСЕНКА, у постанові президії Верховного суду РФ від 26 листопада 2003 року зазначається, «що в ОЛІЙНИКА не було жодних правових підстав для відмови від виконання підписаних його керівництвом – міністром оборони Російської Федерації – угоди і переведення відповідних коштів».

За словами С.ВЛАСЕНКА, в цьому рішенні також зазначається, що не встановлено особистої зацікавленості Г.ОЛІЙНИКА.

Як повідомляв УНІАН, 1 серпня екс-міністр оборони України Юрій ЄХАНУРОВ, виступаючи як свідок у суді, висловив переконання, що газові контракти з Росією у 2009 році були підписані під тиском через борги корпорації «Єдині енергетичні системи України» (ЄЕСУ) перед Міністерством оборони Росії.

Довідка УНІАН. 5 липня Головним слідчим управлінням СБУ було порушено кримінальну справу за фактом вчинення колишніми службовими особами Кабінету міністрів України, промислово-фінансової корпорації «Єдині енергетичні системи України» та компанії United Energy International Limited за попередньою змовою групою осіб шляхом зловживання службовим становищем замаху на розтрату коштів державного бюджету України в особливо великих розмірах на загальну суму 405 млн. доларів США, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України.

У червні цього року у ЗМІ було оприлюднено листа міністра оборони Росії А.СЕРДЮКОВА до М.АЗАРОВА від 10 червня 2011 року, в якому Міністерство оборони Росії просить погасити борг корпорації "Єдині енергетичні системи України" в сумі 405,5 млн. дол.

Ю.ТИМОШЕНКО в 1995-1997 роках очолювала корпорацію ЄЕСУ.

22 червня Ю.ТИМОШЕНКО запевнила, що не має жодних боргів перед Міністерством оборони Російської Федерації. У БЮТ заявили, що влада залучає Росію для посилення політичних репресій проти Ю.ТИМОШЕНКО.

21 липня виконуючий обов`язки генерального прокурора України Ренат КУЗЬМІН заявив. що ГПУ одержала від органів американської юстиції матеріали кримінальної справи проти колишнього прем`єр-міністра України Павла ЛАЗАРЕНКА і його спільників, які вивчатимуться у рамках кримінальних справ проти Ю.ТИМОШЕНКО.

Він процитував деякі пункти звинувачення, в якому йдеться про компанію ЄЕСУ, а також про компанію «Сомоллі Інтерпрайзес Лімітед», яка, як наголосив Р.КУЗЬМІН, за даними американського слідства, належить Ю.ТИМОШЕНКО. Зокрема, у цих документах йдеться про те, що П.ЛАЗАРЕНКО одноосібним рішенням видавав державні гарантії щодо боргів ЄЕСУ російській компанії «Газпром» тощо.