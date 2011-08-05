Азаров зайшов до Печерського суду через чорний хід

Допит прем`єр-міністра України Миколи АЗАРОВА у Печерському районному суді Києва, що розглядає справу за обвинуваченням колишньої глави уряду Юлії ТИМОШЕНКО у перевищенні повноважень під час укладення газових контрактів з Росією, триває понад півтори години.

Як передає кореспондент УНІАН, М.АЗАРОВ за останню годину не відповів на жодне запитання Ю.ТИМОШЕНКО.

Останню годину дискусія відбувалася переважно між Ю.ТИМОШЕНКО, прокурорами та головуючим суддею Родіоном КІРЄЄВИМ.

Протягом години екс-прем’єр намагалася з’ясувати причини входження компанії «РосУкрЕнерго» на газовий ринок України та її функції. Проте представники державного обвинувачення вимагали від суду знімати ці запитання як такі, що не стосуються суті справи, і суддя задовольняв відповідні протести прокурорів.

Увесь цей час М.АЗАРОВ перебував за трибуною, за якою свідки дають свої покази, й мовчки слухав дискусію Ю.ТИМОШЕНКО, її захисника Юрія СУХОВА з представниками державного обвинуваченням та суддею.

М.АЗАРОВ зайшов до приміщення Печерського райсуду не через центральний вхід, а з заднього двору, і таким чином, його не бачили журналісти, які знаходяться біля центрального входу до суду.