У Могильова дають зрозуміти, що Черновецькому - як з гуся вода

Законодавством України прямо не заборонено мати громадянство іншої держави.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявила начальник відділу громадянства Державного департаменту у справах громадянства, еміграції і реєстрації фізичних осіб Міністерства внутрішніх справ України Ірина ФАДЄЄВА під час круглого столу на тему: «Подвійне громадянство в Україні – життєва необхідність чи загроза національній безпеці?» у Києві.

«У нас просто інше громадянство не визнається», - сказала І.ФАДЄЄВА.

За її словами, неможливо звільнити урядовця, навіть державного службовця високого рангу, який має подвійне громадянство, оскільки це чітко не визначено в українському законодавстві. Навіть якщо буде доведено, що посадовець має ще одне громадянство, додала І.ФАДЄЄВА.

У свою чергу, перший заступник директора Департаменту паспортної роботи і громадянства Державної міграційної служби України Тетяна НІКІТІНА наголосила, що на сьогодні в країні немає офіційної статистики щодо кількості осіб, які мають подвійне громадянство. За її словами, такої статистики «немає, і у принципі бути не може, тому що це інформація, якою володіє сам громадянин».

Т.НІКІТІНА відзначила, що державні органи України можуть звернутися із запитом до інших країн з приводу встановлення громадянства тієї чи іншої особи.

За словами Т.НІКІТІНОЇ, практика свідчить, що, «як правило, у наданні такої інформації відмовляють, оскільки за законодавством цих країн ця інформація належить до інформації персонального характеру, яка захищається державою».

«Перевірити ці факти практично ніколи неможливо», - наголосила вона.

Т.НІКІТІНА повідомила, що фахівці готують законопроект, яким планується врегулювати питання про подвійне громадянство. Вона додала, що у 2010 році такий законопроект вже було розроблено і навіть прийнято парламентом у першому читанні, однак так і не було прийнято у цілому.

Відповідаючи на запитання, чи створюється загроза національній безпеці України у зв`язку з тим, що урядовець може мати подвійне громадянство, І.ФАДЄЄВА відзначила: «Так, це, напевно, представляє небезпеку, якщо високі пости обіймають люди, які мають подвійне громадянство». Вона нагадала, що ці люди мають, зокрема, доступ до секретної інформації, до документів, які становлять державну таємницю.