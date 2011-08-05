Прокурор наполягає, щоб Бойко був свідком у справі Тимошенко

Сторона державного обвинувачення у газовій справі колишнього прем’єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО знову подаватиме клопотання про допит міністра палива та енергетики Юрія БОЙКА.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні в інтерв’ю журналістам заявила прокурор Лілія ФРОЛОВА.

Вона нагадала, що вчора подібне клопотання вже було передано до суду, однак суд відмовив тільки через те, що в клопотанні не була зазначення адреса проживання Ю.БОЙКА.

«Після уточнення, ми будемо знову заявляти це клопотання про допит свідка Ю.БОЙКА», - сказала Л.ФРОЛОВА.