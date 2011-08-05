Тимошенко: у Януковича та його оточення - оп’яніння від права сили

Екс-прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО вважає необґрунтованим клопотанням прокурорів до Печерського райсуду Києва про зміну стосовно неї запобіжного заходу з підписки про невиїзд на утримання під вартою.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ю.ТИМОШЕНКО заявила сьогодні під час брифінгу .

«Сьогодні є певне оп’яніння ЯНУКОВИЧА та його оточення від права сили, і вони забули, що таке сила права», - сказала вона.

Відповідаючи на запитання, чи можуть її сьогодні заарештувати, Ю.ТИМОШЕНКО сказала: «Вони сьогодні мають стільки влади, що вони можуть все. Але питання, яке сьогодні поставить ЯНУКОВИЧУ весь світ: «За що?». За те, що я боролася з корупцією».

У свою чергу, колишній захисник Ю.ТИМОШЕНКО, народний депутат Сергій ВЛАСЕНКО зауважив, що у цьому питанні абсолютно немає юридичної складової.

«Смішно виглядає зміна запобіжного заходу за так звану «неповагу до свідка». При словах «РосУкрЕнерго» прокурор підскакує і просить змінити запобіжний захід, що з юридичної точку зору виглядає як політично вмотивоване рішення», - заявив С.ВЛАСЕНКО.

При цьому він додав, що Ю.ТИМОШЕНКО і надалі порушуватиме питання щодо діяльності компанії «РосУкрЕнерго», і тому немає навіть політичних підстав для зміни стосовно неї запобіжного заходу.

Як повідомляв УНІАН, суддя Печерського районного суду Києва Родіон КІРЄЄВ оголосив перерву у засіданні суду до 15.40 для розгляду клопотання державного обвинувачення про зміну стосовно екс-прем’єра Ю.ТИМОШЕНКО міри запобіжного заходу з підписки про невиїзд на утримання під вартою.

Відповідне клопотання було заявлене прокурорами під час допиту як свідка прем’єр-міністра Миколи АЗАРОВА.

Сайт Ю.ТИМОШЕНКО нагадує, що вперше змінити їй міру запобіжного заходу сторона обвинувачення зробила 27 липня. Тоді клопотання озвучив прокурор Олександр МИКИТЕНКО. Однак суддя Печерського райсуду Києва Р.КІРЄЄВ відхилив клопотання сторони державного обвинувачення.