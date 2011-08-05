У Печерському суді депутати кричать «Ганьба!», Власенко поліз у бійку
16:08, 05 серпня 2011Політика
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30 грифонівців зайшли в зал
Після оголошення ухвали Печерського райсуду Києва про зміну запобіжного заходу стосовно екс-прем’єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО з підписки про невиїзд на взяття під варту до зали суду увійшли приблизно 30 працівників судової міліції «Грифон».
Як передає кореспондент УНІАН, в цей час депутати почали кричати «Ганьба!» та «Юля!».
Наразі до зали також увійшли працівники правоохоронних органів, які мають намір вивести Ю.ТИМОШЕНКО з зали.
Поки що в залі немає масових сутичок чи бійок.
Єдиний, хто втрутився у бійку, - народний депутат Сергій ВЛАСЕНКО, який намагався прорватися до Ю.ТИМОШЕНКО, однак його зупинили працівники «Беркуту», які також прийшли до зали.
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