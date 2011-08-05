У Печерському суді депутати кричать «Ганьба!», Власенко поліз у бійку

Після оголошення ухвали Печерського райсуду Києва про зміну запобіжного заходу стосовно екс-прем’єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО з підписки про невиїзд на взяття під варту до зали суду увійшли приблизно 30 працівників судової міліції «Грифон».

Як передає кореспондент УНІАН, в цей час депутати почали кричати «Ганьба!» та «Юля!».

Наразі до зали також увійшли працівники правоохоронних органів, які мають намір вивести Ю.ТИМОШЕНКО з зали.

Поки що в залі немає масових сутичок чи бійок.

Єдиний, хто втрутився у бійку, - народний депутат Сергій ВЛАСЕНКО, який намагався прорватися до Ю.ТИМОШЕНКО, однак його зупинили працівники «Беркуту», які також прийшли до зали.