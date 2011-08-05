Мітинг під Печерським судом: люди перекрили рух на Хрещатику

Учасники стихійного мітингу на Хрещатику перекрили автомобільний рух.

Як передає кореспондент УНІАН, люди, тримаючи державні прапори України, утворили ланцюг поперек вулиці, заблокувавши рух транспорту.

Депутати закликають своїх колег на власних автомобілях також заблокувати виїзди з Печерського райсуду.

Тим часом, з будівлі Печерського райсуду вийшли бійці підрозділу «Беркут» та судової міліції «Грифон», які оточили автомобіль, в якому планують перевезти Юлію ТИМОШЕНКО до СІЗО.

Люди зняли металеву огорожу, яка оточує Хрещатик навколо Печерського райсуду Києва, та перенесли її на проїжджу частину Хрещатика.

Машини, які рухаються в бік Бессарабської площі, розвертаються і їдуть у протилежний бік.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 5 серпня, Печерський районний суд м. Києва ухвалив постанову про зміну стосовно колишнього прем’єра Ю.ТИМОШЕНКО міри запобіжного заходу з підписки про невиїзд на взяття під варту.

Після оголошення цього рішення Ю.Тимошенко вивели з зали Печерського районного суду Києва співробітники судової міліції «Грифон» та спецпідрозділу «Беркут».

Ю.ТИМОШЕНКО під час арешту попросила не вдягати їй наручники до того моменту, поки вона не вийде з зали.