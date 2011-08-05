Тимошенко перевели до автозаку, біля суду - бійка (відео)

Екс-прем’єр міністра України, лідера партії «Батьківщина» Юлію ТИМОШЕНКО вивели з приміщення Печерського райсуду Києва.

Як передає кореспондент УНІАН, Ю.ТИМОШЕНО вже перевели до автозаку, однак перед автозаком вишукувався «Грифон».

Крім того, у двір Печерського райсуду Києва забігло близько 100 співробітників спецпідрозділу «Беркут», які роблять коридор, щоб машина могла виїхати.

Депутати перешкоджають виїзду автозаку.

Автозак почав виїжджати з двору Печерського райсуду, але виїзд на Хрещатик перекритий автомобілями – як спецтранспортом міліції, так і громадським транспортом.

Водночас депутати закликають міліцію не виконувати злочинні накази, але міліціонери продовжують відштовхувати людей, щоб дати можливість виїхати автозаку з двору Печерського суду.

Як повідомляє сайт Ю.ТИМОШЕНКО, на підході до двору суду "Беркут" витісняє парламентаріїв та прихильників Ю.ТИМОШЕНКО. Відбувається сутичка, є постраждалі, зокрема поранено одного з представників ЗМІ – оператора.