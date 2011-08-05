Королевська просить опозицію не мовчати

Народний депутат України Наталія КОРОЛЕВСЬКА (фракція БЮТ - «Батьківщина») закликає всіх лідерів демократичних сил відкрито і публічно заявити про свою позицію з приводу арешту лідера партії «Батьківщина» Юлії ТИМОШЕНКО.

Про це сказано в переданій УНІАН заяві Н.КОРОЛЕВСЬКОЇ.

«Арешт Юлії ТИМОШЕНКО – це суто політична розправа і судове свавілля», - переконана Н.КОРОЛЕВСЬКА.

«Зараз не можна бути байдужими. Я прошу ГРИЦЕНКА, ЯЦЕНЮКА, НАЛИВАЙЧЕНКА, інших опозиціонерів виступити відкрито. Ті, хто промовчать, покажуть, що влада дійсно одержала контрольовану опозицію», - заявила вона.

Н.КОРОЛЕВСЬКА також звернулася до представників громадських організацій, які діють в Україні, дипломатичного корпусу, журналістів – допомогти протистояти судовому свавіллю, що чиниться сьогодні з метою політичної розправи над Ю.ТИМОШЕНКО.

Крім того, Н.КОРОЛЕВСЬКА заявила, що клопотатиме про зміну запобіжного заходу лідеру партії «Батьківщина».

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 5 серпня, Печерський районний суд м.Києва прийняв постанову про арешт колишнього прем`єр-міністра України Ю.ТИМОШЕНКО. Одразу після цього її відвези до Лук’янівського СІЗО.