Адвокат отримав дозвіл на зустріч з Тимошенко

Адвокат колишнього прем`єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО Юрій СУХОВ заявляє, що Ю.ТИМОШЕНКО вже перебуває в Лук’янівському слідчому ізоляторі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ю.СУХОВ повідомив журналістам перед Лук’янівським СІЗО.

«Я приїхав для того, аби передати їй особисті речі і спробувати побачитися з нею – у мене вже є згода суду, дозвіл суду на зустріч з нею», - сказав Ю.СУХОВ.

Адвокат також повідомив, що має намір передати Ю.ТИМОШЕНКО особисті речі, зокрема засоби гігієни, постільну білизну.