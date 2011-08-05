Адвокат отримав дозвіл на зустріч з Тимошенко
18:08, 05 серпня 2011Політика
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Привіз до СІЗО особисті речі
Адвокат колишнього прем`єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО Юрій СУХОВ заявляє, що Ю.ТИМОШЕНКО вже перебуває в Лук’янівському слідчому ізоляторі.
Як передає кореспондент УНІАН, про це Ю.СУХОВ повідомив журналістам перед Лук’янівським СІЗО.
«Я приїхав для того, аби передати їй особисті речі і спробувати побачитися з нею – у мене вже є згода суду, дозвіл суду на зустріч з нею», - сказав Ю.СУХОВ.
Адвокат також повідомив, що має намір передати Ю.ТИМОШЕНКО особисті речі, зокрема засоби гігієни, постільну білизну.
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