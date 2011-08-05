Тимошенко помістили до тієї самої камери, що й 2000 року
18:32, 05 серпня 2011Політика
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Історія пішла на повторне коло
Екс-прем`єр-міністра України Юлію ТИМОШЕНКО, заарештовану сьогодні за рішенням Печерського районного суду Києва, помістили до тієї самої камери Лук’янівського СІЗО, в якій її утримували в ув`язненні в 2000 році.
Про це УНІАН повідомило інформоване джерело.
Зокрема, за словами співрозмовника, Ю.ТИМОШЕНКО перебуває в камері №242, у неї є окремий санвузол і повноцінне вікно, тоді як у більшості камер вікон немає.
Камера, в якій міститься Ю.ТИМОШЕНКО, розрахована на двох ув’язнених, але екс-прем`єр-міністр перебуває там сама.
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