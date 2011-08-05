Тимошенко помістили до тієї самої камери, що й 2000 року

Екс-прем`єр-міністра України Юлію ТИМОШЕНКО, заарештовану сьогодні за рішенням Печерського районного суду Києва, помістили до тієї самої камери Лук’янівського СІЗО, в якій її утримували в ув`язненні в 2000 році.

Про це УНІАН повідомило інформоване джерело.

Зокрема, за словами співрозмовника, Ю.ТИМОШЕНКО перебуває в камері №242, у неї є окремий санвузол і повноцінне вікно, тоді як у більшості камер вікон немає.

Камера, в якій міститься Ю.ТИМОШЕНКО, розрахована на двох ув’язнених, але екс-прем`єр-міністр перебуває там сама.