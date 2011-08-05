Адвокату не дали зустрітися з Тимошенко

Адвоката екс-прем’єра Юлії ТИМОШЕНКО Юрій СУХОВ заявляє, що йому відмовили у зустрічі з підзахисною в СІЗО у зв`язку з закінченням робочого дня.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ю.СУХОВ повідомив сьогодні журналістам.

«Мене не впустили до Ю.ТИМОШЕНКО, обгрунтувавши це тим, що сьогодні робочий вдень вже закінчився», - сказав він.

Ю.СУХОВ припустив, що зможе зустрітися з Ю.ТИМОШЕНКО тільки в суді 8 серпня.

«Якось погодити позиції на наступне засіданні я вже не встигаю», - сказав він.

В той же час адвокат висловив сподівання, що йому вдасться передати Ю.ТИМОШЕНКО її особисті речі.

Ю.СУХОВ також додав, що йому необхідно узгодити з Ю.ТИМОШЕНКО текст касаційної скарги на рішення суду про її арешт.

«Зрозуміло, що зараз ми будемо писати її самі. Але я хотів би, аби касаційну скаргу подала саме Юлія Володимирівна. Це буде гарантією того, що вона обов’язково буде присутньою в апеляційному суді на засіданні. Якщо подам апеляцію я, то ймовірність цього знижується на декілька порядків», - сказав Ю.СУХОВ.

Адвокат також висловив думку, що йому навряд чи вдасться в понеділок спільно з Ю.ТИМОШЕНКО скласти касаційну скаргу, оскільки цього дня її привезуть до суду за декілька хвилин до початку засідання, а після завершення одразу повезуть у СІЗО.

При цьому він додав, що термін подання касаційної скарги спливає в понеділок, 8 серпня.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 5 серпня, Печерський районний суд м. Києва ухвалив постанову про арешт колишнього прем’єр-міністра України Ю.ТИМОШЕНКО. Одразу після оголошення постанови її відвезли до Лук’янівського СІЗО.