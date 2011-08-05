Лук’янівське СІЗО охороняється в посиленому режимі

Лук’янівський слідчий ізолятор, де перебуває заарештована сьогодні колишній прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО, охороняється підрозділами міліції в посиленому режимі.

Як передає кореспондент УНІАН, біля слідчого ізолятора по обидва боки стоїть по два автобуси з працівниками правоохоронних органів.

Деякі міліціонери тримають в руках відеокамери. До слідчого ізолятору також підходять люди, які висловлюють обурення діями влади щодо арешту лідера партії «Батьківщина», екс-прем’єра Юлії ТИМОШЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 5 серпня, головуючий у судовому процесі з розгляду кримінальної справи Ю.ТИМОШЕНКО суддя Печерського районного суду міста Києва Родіон КІРЄЄВ задовольнив клопотання про зміну для екс-прем`єра міри запобіжного заходу з підписки про невиїзд на взяття під варту. "Через системні порушення, перешкоди у встановленні істини, порушення порядку у розгляду справи суд постановив змінити міру запобіжного заходу на взяття під варту", - зачитав Р.КІРЄЄВ рішення суду.

Одразу після цього Ю.ТИМОШЕНКО відвезли до Лук’янівського СІЗО.