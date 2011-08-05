Тимошенко в СІЗО привезли чорну дорожню сумку

Адвокат Юрій СУХОВ зайшов до Лук’янівського СІЗО, щоб передати екс-прем’єр-міністру Юлії ТИМОШЕНКО особисті речі.

Як передає кореспондент УНІАН, перед цим помічник Ю.ТИМОШЕНКО Михайло ЛІВІНСЬКИЙ привіз щільно запаковану чорну дорожню сумку, а в руках Ю.СУХОВА був білий паперовий пакет з написом «Ів Сен Лоран».

Пізніше М.ЛІВІНСЬКИЙ передав сумку Ю.СУХОВУ і той зайшов до київського слідчого ізолятора.