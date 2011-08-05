Захист Тимошенко оскаржить її арешт в Апеляційному суді Києва
Через вихідні - тільки в понеділок
Адвокат екс-прем`єра Юлії ТИМОШЕНКО Юрій СУХОВ заявляє, що захист оскаржить рішення Печерського районного суду Києва про арешт Ю.ТИМОШЕНКО в Апеляційному суді столиці.
Як передає кореспондент УНІАН, про це Ю.СУХОВ повідомив журналістам перед Лук’янівським СІЗО.
«Я сподіваюся, що апеляційний суд прийме законне рішення, ми подамо, безперечно, апеляцію, оскільки в судовому засіданні, коли розглядалося питання про зміну запобіжного заходу, я сказав, що взагалі безпідставно розглядати так питання, під такою точкою зору, оскільки підписка про невиїзд взагалі, відповідно до закону, стосовно Юлії ТИМОШЕНКО не діє», - сказав Ю.СУХОВ.
Водночас, адвокат уточнив, що в постанові Печерського районного суду не вказаний термін арешту Ю.ТИМОШЕНКО.
«Скільки утримуватимуть під вартою Юлію Володимирівну і як усе це відбуватиметься – я не знаю», - додав він.
Ю.СУХОВ також відзначив, що у зв`язку з вихідними днями апеляцію на відповідну ухвалу Печерського райсуду буде подано в апеляційний суд у понеділок, 8 серпня.