Яценюк: арештом Тимошенко режим почав війну з народом

Лідер партії «Фронт Змін» Арсеній ЯЦЕНЮК переконаний, що арештом лідера партії «Батьківщини», екс-прем’єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО владний режим розпочав війну з народом.

Про це йдеться у переданому УНІАН прес-службою партії "Фронт Змін" коментарі А.ЯЦЕНЮКА з приводу арешту Ю.ТИМОШЕНКО.

«Рубікон перейдено. Демократія завершилась. Влада стала режимом, – заявив А.ЯЦЕНЮК. - Сьогодні режим розпочав війну з народом, зухвало арештувавши одного з лідерів опозиції. Ще ніхто й ніколи в світовій історії не вигравав війну з власним народом. Нинішній владний режим – не виняток. Шкода, що найгірші прогнози збуваються занадто буквально».

На переконання А.ЯЦЕНЮКА, «народ не мовчатиме» у зв’язку з арештом Ю.ТИМОШЕНКО.

«Влада почала послідовно знищувати і себе, й Україну разом із собою з першого дня приходу до влади. Рішення про арешт ТИМОШЕНКО – початок кінця цієї влади. Вся ця «команда професіоналів» може ховати у далеку шухляду свої закордонні паспорти. Але я переконаний, що в них не вистачить сил затягнути за собою в прірву все українське суспільство за прикладом Білорусі», - наголосив А.ЯЦЕНЮК.