"Спільна справа" ініціює перевибори президента й парламенту

Громадянський рух «Спільна справа» розпочинає загальну всеукраїнську мобілізацію громадян для проведення акції протесту на Майдані Незалежності у Києві проти політичних переслідувань, звільнення усіх політв’язнів, проведення дострокових виборів Президента і Верховної Ради України.

Як повідомили УНІАН у прес-службі руху, про це заявив координатор «Спільної справи» Олександр ДАНИЛЮК.

За його словами, «Спільна справа» прийняла таке рішення у відповідь на арешт лідера опозиційної партії «Батьківщина» Юлії ТИМОШЕНКО.

«Ця влада перейшла усі допустимі межі. Окупанти діють за сценарієм повного придушення будь-якого спротиву своєму тоталітарному правлінню. Арешт ТИМОШЕНКО свідчить про те, що завтра може бути заарештований кожен, хто буде хоч чимось заважати режиму ЯНУКОВИЧА. Якщо суспільство зараз промовчить, то за кілька тижнів Білорусь буде здаватись українцям демократичним раєм. Треба ставити крапку в правлінні цих узурпаторів. Це головне завдання загальнонаціонального повстання, центр якого буде у Києві на Майдані Незалежності. Якщо вони ще мають мізки та інстинкт самозбереження, то мусять негайно припинити репресії, випустити політв’язнів, оголосити вибори Президента та парламенту», - підкреслив О.ДАНИЛЮК.

Початок акції - 8 серпня, понеділок, о 10.00.