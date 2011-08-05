Кириленко: влада зводить рахунки з політичними опонентами

Лідер партії «За Україну!» В’ячеслав КИРИЛЕНКО переконаний, що арешт лідера «Батьківщини», колишнього прем’єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО викличе вкрай негативний резонанс як в середині країни, так і за її межами.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі партії «За Україну!»

«Арешт Юлії ТИМОШЕНКО - це новий виток політичних репресій», заявив В.КИРИЛЕНКО.

«На жаль, сьогодні влада замість реформ продовжує зводити рахунки із політичними опонентами, а замість боротьби із корупцією - розігрувати вистави у Печерському суді на судових процесах проти ТИМОШЕНКО й ЛУЦЕНКА», - підкреслив політик.

Він наголосив, що «Печерський суд» давно став антонімом слова «правосуддя».

«Сьогоднішнє рішення Печерського суду не тільки безпідставне, а й суперечить здоровому глузду», - наголосив В.КРИЛЕНКО.