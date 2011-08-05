Глава МЗС Швеції: процес Тимошенко - це ганебний спектакль

20:00, 05 серпня 2011
Політика
4492 0

А постраждає вся країна

Міністр закордонних справ Швеції Карл БІЛЬДТ переконаний, що події навколо судового процесу проти колишнього прем’єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО зашкодять міжнародному іміджу України.

Про це написав К.БІЛЬДТ написав сьогодні на своїй сторінці у Twitter.

"Судовий процес проти Юлії ТИМОШЕНКО в Україні - це ганебний спектакль. Він завдає серйозної шкоди великій країні", - наголосив К.БІЛЬДТ.

 

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter