Глава МЗС Швеції: процес Тимошенко - це ганебний спектакль
20:00, 05 серпня 2011Політика
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А постраждає вся країна
Міністр закордонних справ Швеції Карл БІЛЬДТ переконаний, що події навколо судового процесу проти колишнього прем’єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО зашкодять міжнародному іміджу України.
Про це написав К.БІЛЬДТ написав сьогодні на своїй сторінці у Twitter.
"Судовий процес проти Юлії ТИМОШЕНКО в Україні - це ганебний спектакль. Він завдає серйозної шкоди великій країні", - наголосив К.БІЛЬДТ.
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