Адвоката пустили до Тимошенко в СІЗО

Представник уповноваженого Верховної Ради з прав людини Анатолій ПАЛІЙ заявляє, що екс-прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО почувається нормально у слідчому ізоляторі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це А.ПАЛІЙ заявив журналістам під Лук’янівським СІЗО.

А.ПАЛІЙ зауважив, що він є одним з трьох представників обмудсмана, які прибули до СІЗО.

Він спростував інформацію про те, що адвоката Ю.ТИМОШЕНКО Юрія СУХОВА не пускають до його підзахисної. «Наразі таке побачення зараз відбувається за дозволом Печерського районного суду», - сказав А.ПАЛІЙ.

Він додав, що представники обмудсмана продовжують перебувати у Лук’янівському СІЗО і продовжують моніторинг дотримання прав як Ю.ТИМОШЕНКО, так і інших заарештованих. Він додав, що детальнішу інформацію згодом омбудсман оприлюднить на своєму офіційному сайті.

Відповідаючи на запитання, як почувається Ю.ТИМОШЕНКО, А.ПАЛІЙ сказав: «Умови нормальні… стан у неї нормальний, я її особисто бачив».