Томенко: влада спонукає опозицію до об’єднання

Заступник голови Верховної Ради України Микола ТОМЕНКО заявляє, що сьогоднішні дії влади щодо арешту Юлії ТИМОШЕНКО мають об’єднати опозиційні сили.

Про це М.ТОМЕНКО заявив сьогодні кореспонденту УНІАН.

«Дії влади вимагають від опозиції об’єднання. Влада сама спонукає опозицію припинити дискусію, хто старший і хто впливовіший», - сказав М.ТОМЕНКО.

За його словами, як і прогнозувалося, арешт Ю.ТИМОШЕНКО став «подарунком» Президенту України Віктору ЯНУКОВИЧУ до Дня Незалежності.

«Це Піррова перемога для ЯНУКОВИЧА і для його команди. Але це рішення влади безглузде», - сказав він.

За словами М.ТОМЕНКА, всі опозиційні демократичні сили мають забути про внутрішній розбрат та створити спільний комітет захисту України.