Януковичу кажуть, що терпіння Європи вже дійшло межі

Дізнавшись про те, що український суд постановив заарештувати колишнього прем’єр-міністра України Юлію Тимошенко в рамках поточного судового процесу, Президент Європейської народної партії (ЄНП) Вільфред Мартенс зробив таку заяву:

"Я не здивований тим, що сьогодні суд постановив заарештувати Юлію Тимошенко. Вже протягом місяців абсолютно зрозуміло, що режим Януковича веде політично-вмотивовану судову справу. Мотив очевидний: позбавитись основної перешкоди на шляху повернення до авторитаризму в радянському стилі. Сьогодні Україна стала до нього ще на крок ближчою», - наголосив президент ЄНП.

"Я закликаю Віктора Януковича негайно припинити цю ганьбу – терпіння Європи вже досягло межі», - додав Президент Мартенс.

Джерело - сайт БЮТ.