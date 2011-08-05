У камері з Тимошенко перебуває ще одна жінка

Екс-прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО перебуває в нормальних умовах і у неї бойових настрій.

Про це журналістам після відвідування Лук’янівського слідчого ізолятора повідомив адвокат Ю.ТИМОШЕНКО Юрій СУХОВ.

Як передає кореспондент УНІАН, за словами Ю.СУХОВА, Ю.ТИМОШЕНКО просила подякувати всім журналістам за небайдужість у ситуації навколо неї і запевнила, що події, які відбулися сьогодні, не вплинуть на її принципову позицію. «Вона сказала, що буде битися до останнього», - сказав Ю.СУХОВ.

Він додав, що спілкувався зі своєю підзахисною про прості речі, однак говорити про які саме, не став. «Ми обговорили процес подачі апеляції, вона написала заяву, щоб її обов’язково запросили на засідання суду і щоб вона була присутня при розгляді апеляції», - сказав Ю.СУХОВ.

Адвокат, посилаючись на слова Ю.ТИМОШЕНКО, зазначив, що вона перебуває в нормальних умовах і знаходиться у двомісній камері. Зокрема, з нею в камері перебуває ще одна жінка.

Ю.СУХОВ також зауважив, що всі речі були передані Ю.ТИМОШЕНКО, однак планшет iPod не був переданий, оскільки це не передбачено законом.

Відповідаючи на запитання, що вона ще просила принести, Ю.СУХОВ сказав: «Особисті свіжі речі». «В цілому настрій у неї бойовий. Я спитав: Юліє Володимирівно, як ви? Вона відповіла: не дочекаються», - додав Ю.СУХОВ.