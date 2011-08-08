Королевська думає, що арешт Тимошенко ставить хрест на кредитах МВФ

Арешт Юлії ТИМОШЕНКО закриває для України перспективу вступу до Зони вільної торгівлі з Євросоюзом, а також унеможливлює отримання кредитів від МВФ, переконана голова парламентського Комітету з питань промислової і регуляторної політики та підприємництва Наталія КОРОЛЕВСЬКА (фракція «БЮТ-Батьківщина»).

У коментарі УНІАН Н.КОРОЛЕВСЬКА висловила думку, що тривалі переговори, які вела Україна зі своїми європейськими партнерами, відтепер будуть мало результативні.

«Згідно з досягнутою домовленістю між Україною та Євросоюзом, всі питання щодо вступу мали бути погоджені до саміту Східного партнерства, який заплановано на 29 вересня. За словами обох сторін, переговори щодо нашого членства в європейській Зоні вільної торгівлі вийшли на завершуючи стадію. Але тепер про багаторічну роботу можна забути. Українська влада продемонструвала всьому світу, наскільки далеко знаходиться від базових європейських цінностей», - заявила народний депутат.

Арешт Ю.ТИМОШЕНКО також ставить під сумнів отримання кредитів по лінії МВФ. Голова Комітету ВР з питань промислової і регуляторної політики та підприємництва підкреслила: «Відтепер можна припинити дискусії стосовно доцільності кредитування по лінії Міжнародного валютного фонду. Наступний транш кредиту тепер для України відкладений на невизначений термін».

Н.КОРОЛЕВСЬКА також зазначила, що якщо влада не отямиться і не виправить ситуацію, то наслідки для України будуть ще серйознішими.

Аналізуючи реакцію країн Європи та США з приводу арешту лідеру БЮТ, голова парламентського комітету прогнозує, що за першими кроками можуть піти й більш серйозні дії, навіть до негласного торгового ембарго відносно України.

Як повідомляв УНІАН, 5 серпня головуючий у судовому процесі з розгляду кримінальної справи Ю.ТИМОШЕНКО суддя Печерського районного суду Києва Родіон КІРЄЄВ задовольнив клопотання прокуратури про зміну для екс-прем`єра міри запобіжного заходу з підписки про невиїзд на взяття під варту.

Своє рішення суддя аргументував «системними порушеннями, перешкоджанням у встановленні істини, порушенням порядку під час розгляду справи з боку Ю.ТИМОШЕНКО».

Ю.ТИМОШЕНКО перебуває у Лук’янівському СІЗО.

Сьогодні, 8 серпня, суд продовжить розгляд «газової» справи екс-прем’єра.