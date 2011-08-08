Луценко каже, що без адвоката «обгрунтованих відповідей» не дасть

Екс-міністр внутрішніх справ Юрій ЛУЦЕНКО просить суд на час відсутності адвоката Олексія БАГАНЦЯ, який перебуває у відпустці, залучити до його справи народного депутата Геннадія МОСКАЛЯ як захисника.

Як передає кореспондент УНІАН, з відповідний клопотанням Ю.ЛУЦЕНКО звернувся сьогодні на судовому засіданні.

«Я прошу замінити адвоката БАГАНЦЯ захисником МОСКАЛЕМ на час його відсутності. МОСКАЛЬ на цей час не має статусу свідка, має високі професійні юридичні навички і може на час відсутності БАГАНЦЯ замінити його», - сказав Ю.ЛУЦЕНКО.

Слід зазначити, що перед цим суд відмовив Ю.ЛУЦЕНКУ у задоволенні його клопотання про перенесення судового засідання через відсутність О.БАГАНЦЯ.

У своєму клопотанні екс-міністр наполягав на тому, що О.БАГАНЕЦЬ є одним із основних його адвокатів, «і якщо сьогодні згідно з передбаченою процедурою розпочнеться мій допит, то без адвоката БАГАНЦЯ я не зможу дати обгрунтовані відповіді на питання прокуратури».

Наразі суд пішов до нарадчої кімнати, щоб прийняти рішення щодо другого клопотання Ю.ЛУЦЕНКА, яке стосується залучення до справи Г.МОСКАЛЯ.