Суд допустив Сірого як адвоката до справи Тимошенко

Печерський районний суд Києва допустив Миколу СІРОГО як адвоката до справи екс-прем’єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО, а її чоловіка Олександра ТИМОШЕНКО та дочку Євгенію КАРР – як захисників.

Як передає кореспондент УНІАН, таке рішення суд прийняв сьогодні, таким чином задовольнивши клопотання захисту Ю.ТИМОШЕНКО.

Перед рішенням суду прокуратура підтримала це клопотання Ю.ТИМОШЕНКО.