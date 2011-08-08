У Черкасах почалася безстрокова акція на підтримку Тимошенко

Черкаська обласна організація ВО "Батьківщина" у зв’язку з арештом екс-прем’єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО закликає людей до масових акцій протесту і просить усіх небайдужих українців приєднатись до безстрокової акції протесту біля Печерського районного суду Києва.

Як повідомили УНІАН у прес-службі облорганізації партії, про це заявив голова облорганізації ВО „Батьківщина” Анатолій БОНДАРЕНКО.

За його словами, «якщо активність проявлять широкі маси населення, то у вересні Україна може мати нову владу».

Як повідомляє черкаське інтернет-видання "Прочерк", за словами голови черкаського міського осередку БЮТ Наталії КОВАЛЕНКО, у Черкасах обласна організація ВО "Батьківщина" розпочала безстрокову акцію на підтримку Ю.ТИМОШЕНКО.

Активісти вже повідомили владу про встановлення наметів і збір підписів на підтримку Ю.ТИМОШЕНКО.

За словами Н.КОВАЛЕНКО, нині до Києва під Печерський райсуд вирушили майже 2 тисячі прихильників екс-прем’єра.