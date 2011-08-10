Під Печерським судом чергують міліціонери з різних регіонів

Біля Печерського райсуду Києва несуть службу близько 2 тисяч правоохоронців, у тому числі працівники міліції з кількох інших регіонів держави, які надають допомогу Київському гарнізону міліції.

Про це повідомили УНІАН у Департаменті зв`язків з громадськістю МВС України.

Сьогодні правопорушень у центрі Києва не було зареєстровано.

Біля приміщення Печерського районного суду перебувало близько 350 членів всеукраїнської громадської організації «Загальновоїнська спілка України».

Кількість прихильників екс-прем’єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО вранці становила близько 400 членів Всеукраїнського об’єднання «Батьківщина», до них пізніше приєдналися близько 100 представників партій «Наша Україна», «Фронт Змін» та інших. Крім того, на Хрещатику біля приміщення суду були розташовані 38 наметів мітингувальників.

Близько 16.00 більше половини учасників масових заходів залишили місце проведення мітингу, зараз там залишається близько 200 прихильників Ю.ТИМОШЕНКО.

У цілодобовому режимі для забезпечення охорони громадського порядку та запобігання можливим правопорушенням (таким, як перекриття проїжджої частини вулиць столиці) несуть службу близько 2 тисяч правоохоронців.

Станом на 19.50 обстановка на вулицях столиці залишається спокійною і контрольованою, запевнили у міліції.