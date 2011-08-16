Адвокат Сірий вважає пікети незаконним впливом на суд. Про це пише "Закон і бізнес", посилаючись на дисертацію адвоката Тимошенко.

«Тиск громадської думки на суд вносить свій небажаний внесок у той об'єм незаконної дії, під якою перебуває суддя в нашій країні», - цитує видання фрагмент наукової праці, присвяченої проблемі реалізації принципу гласності в діяльності суду першої інстанції з кримінальних справ.

Серед форм незаконного і неприпустимого впливу громадської думки на суд при розгляді кримінальних справ Микола Сірий називає: звернені до суду вимоги, ультиматуми під загрозою проведення страйків, масової громадянської непокори, інших акцій; проведення мітингів, організацію пікетів у будівлі суду під час судового розгляду; проведення організованого тиску на суд в залі судового засідання під час розгляду справи /в тому числі використання плакатів, транспарантів і т.п.; погрози, переслідування, образи на адресу суддів.

«Справжній відвертості судочинства повинні кореспондувати надійні засоби і способи захисту суду від негативної, шкідливої дії з боку громадської думки. Потреба в них обумовлена тим, що в правовій державі "суд натовпу" не може підноситися над судом офіційним» - вважає кандидат юридичних наук, адвокат Микола Сірий.