Турчинов: з ПР зливається не «Сильна Україна», а Тігіпко особисто

Заступник голови партії «Батьківщина» Олександр ТУРЧИНОВ вважає, що немає об’єднання партії «Сильна Україна» з Партією регіонів, а є лише персональне рішення лідера «Сильної України» Сергія ТІГІПКА.

Як передає кореспондент УНІАН, про це О.ТУРЧИНОВ заявив сьогодні в інтерв’ю журналістам.

«Немає ніякого об’єднання партій. Є об’єднання пана Сергія ТІГІПКА з Партією регіонів… Я думаю, що це приєднання тільки Сергія ТІГІПКА, це його персональне рішення», - сказав О.ТУРЧИНОВ, додавши при цьому: «Я не думаю, що члени партії, коли вони були в «Сильній Україні», будуть як такі зомбі йти на заклання до Партії регіонів. Я переконаний, що ці люди мають свою позицію».

Також О.ТУРЧИНОВ не виключає, що це рішення може бути оформлено рішенням з’їзду «Сильної України». «Але ж я переконаний, що ті люди, які голосували за Сергія ТІГІПКА, вряд чи вони в захоплені від такого рішення. Хоча при входженні до уряду було зрозуміло, що перспективи як окремої політичної сили у цієї структури немає», - зазначив він.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 16 серпня, лідер Партії регіонів, прем’єр-міністр України Микола АЗАРОВ заявив, що «Сильна Україна» об’єднується із Партією регіонів.

Він зазначив, що партії об’єднуються з метою консолідації зусиль при проведенні в Україні реформ.