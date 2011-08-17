SZ: Янукович оголосив війну власному народові

Арештами опозиціонерів Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ скомпрометував себе перед Заходом.

Про це пише в своїй статті для німецького видання Süddeutsche Zeitung оглядач Томас УРБАН. Переклад статті опубліковано на сайті ІноПреса.

"Тепер проти утримання під вартою лідера опозиції Юлії ТИМОШЕНКО виступають не тільки уряди Вашингтона, Брюсселя і Берліна - реакцію Москви теж не можна назвати задоволеною. Представники Української православної церкви (Київського Патріархату) вимагають негайного звільнення ТИМОШЕНКО, до них приєдналися відомі письменники і найпопулярніші спортсмени країни - брати-боксери Віталій і Володимир КЛИЧКИ", - пише Süddeutsche Zeitung.

На думку Т.УРБАНА, арешт Ю.ТИМОШЕНКО є "безпрецедентним ударом по іміджу Президента ЯНУКОВИЧА, який ще зовсім недавно всіма силами прагнув виправити свою підірвану репутацію після "помаранчевої революції" 2004 року", - відзначає автор статті.

На думку Т.УРБАНА, після приходу В.ЯНУКОВИЧА до влади у нього був шанс згуртувати роз`єднане суспільство України, зробивши кілька примирливих кроків назустріч своїм супротивникам. «Проте В.ЯНУКОВИЧ, схоже, навіть не думав про те, щоб переманити на свій бік ту половину населення країни, яка голосувала проти нього. І навіть навпаки: люди В.ЯНУКОВИЧА почали ретельно підготовлену атаку на всі державні структури - від адміністрації і апарату юстиції до секретних служб і держконцернів, де було замінено керівний персонал», - йдеться в статті.

При цьому він запропонував на пост "міністра освіти історика Дмитра ТАБАЧНИКА, відомого своїми упередженими поглядами на західну частину України та її історичний і культурний менталітет. Схоже, що ЯНУКОВИЧ оголосив половині свого народу війну", - відзначає оглядач.

«Не дивно у зв`язку з цим, що ЯНУКОВИЧ виступає проти опозиції, задіявши підконтрольну державі прокуратуру. Так, колишній міністр внутрішніх справ Юрій ЛУЦЕНКО з грудня перебуває в ув`язненні. Йому пред`явлено так само вочевидь сфабриковане звинувачення, як і ТИМОШЕНКО. Із самого початку ця ситуація виглядала гротесковою: невже суд дійсно викличе для дачі свідчень прем`єр-міністра Володимира ПУТІНА, тодішнього партнера України з переговорів, і попросить зізнатися в тому, що він тоді обвів навколо пальця ТИМОШЕНКО?», - говориться в статті.

На думку Т.УРБАНА, в Москві із задоволенням взяли до уваги той факт, що «В.ЯНУКОВИЧ скомпрометував себе перед Заходом і тим самим підірвав власну політику, яка розривається між Сходом і Заходом».

«Незабаром ПУТІН покаже ЯНУКОВИЧУ, що лише він і може позбавити його ізоляції», - пише оглядач Süddeutsche Zeitung.