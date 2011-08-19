У Донецьк з'їхалися комуністи з 10 країн колишнього СРСР

У Донецьку проходить форум Союзу комуністичних партій.

Як передає кореспондент УНІАН, лідер Компартії України Петро СИМОНЕНКО під час покладення квітів біля пам`ятника Леніну в Донецьку повідомив журналістам, що на форум СКП зібралися представники десяти країн колишнього СРСР, зокрема, Молдови, Білорусі, Вірменії, Азербайджану. Прибув на збори і глава Компартії РФ Геннадій ЗЮГАНОВ.

П.СИМОНЕНКО повідомив, що Союз комуністичних партій збирається сьогодні в Донецьку, щоб обговорити можливість об`єднання братніх народів. На переконання лідера КПУ, «ідея єдності» буде ухвалена сьогодні на Форумі СКП. Він вважає, що «розпад СРСР став тяжким випробуванням для населення колишніх союзних республік. І на сьогодні вийти з кризи і зберегти народи колишнього Радянського Союзу можливо, лише об`єднавшись разом».

Крім того, Компартія України пропонує створити міжпарламентську комісію представників країн СНД з питань розвитку відносин з країнами Митного союзу і таким чином зробити переговорний процес відкритим для суспільства.

Наступним етапом має стати створення під егідою цієї комісії міждержавних профільно-галузевих робочих груп (атомна промисловість, енергетика, сільське господарство і харчопром, машино- і авіабудування і т.д.), завданням яких буде аналіз і експертиза пропонованих урядових ініціатив, відпрацювання своїх пропозицій з вирішення існуючих протиріч.

До складу цих груп мають увійти не лише урядовці, але й експерти, а також представники галузевих асоціацій країн-учасниць, представник профспілок та інших громадських організацій.

П.СИМОНЕНКО вважає, що тільки єдність допоможе вирішити питання інтеграції країн, питання спільного виробництва, а також багато соціальних питань по всій території СНД.