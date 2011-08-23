На скандальному будівництві проти Попова застосували сльзогінний газ

Представники забудовника змушували голову Київської міської державної адміністрації Олександра ПОПОВА поїхати з місця скандального будівництва на Троєщині, куди він прибув із приписом прокуратури про демонтаж встановленої огорожі, застосовуючи сльозогінний газ та каміння.

Як повідомили УНІАН мешканці Троєщини – свідки події, вчора увечері О.ПОПОВ у супроводі працівників КП «Київблагоустрій» приїхав на проспект Маяковського для того, щоб ознайомити забудовника з прокурорським рішенням та здійснити демонтаж паркану, що зведений на конфліктній ділянці будівельною компанією.

Спочатку голова КМДА поспілкувався з місцевими жителями, які вийшли на захист свого двору, а потім попрямував до огорожі з наміром ознайомити представників забудовника з приписом та звернутися з проханням не заважати техніці, що прибула на місце для проведення демонтажу паркану. Разом з О.ПОПОВИМ пішли також представники комунального підприємства та мешканці, які мали намір негайно почати знімати паркан. При перших же спробах повалити огорожу з-за неї почали пускати сльозогінний газ, після чого полетіло каміння та шматки застиглого бетону в активістів громади. На щастя, ніхто з людей значних травм не зазнав. Одна з цеглин потрапила в екскаватор і вибила скло.

Після такого спротиву керівнику міста все ж вдалося провести перемовини з представником забудовника та добитися того, щоб паркан був розібраний.

Як повідомялося, місцеві мешканці виступають проти будівництва "Київміськбудом" торгового центру на місці зеленої зони, де відпочивали місцеві мешканці, і дитмайданчика.

У свою чергу «Київміськбуд» заявляє про законність будівництва торгового центру на ділянках 72,73,74 на житловому масиві «Вигурівщина-Троєщина» в Деснянському районі Києва.